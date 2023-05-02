СМИ: Nissan, Skoda и Renault ограничили работу мобильных приложений в России

«Владельцы этих машин не могут запустить с помощью приложения двигатель, посмотреть остаток топлива в баке», — рассказал изданию директор по развитию IT-технологий платформы Fresh Auto Дмитрий Савченко.

Также автомобилисты не могут обновить программы, контролирующие работу мотора, ABS и тормозной системы. Кроме того, российские владельцы иномарок не смогут участвовать в отзывных кампаниях приложений при выявлении существенных технических недостатков.

Отмечается, что после обновлений пользователи пожаловались на нестабильную работу программ даже при использовании доступных функций. Так, в приложении для Skoda есть трудности с вводом данных авто и записью на техобслуживание, у Renault машина может не увидеть устройство, с которого пытается подключиться водитель, а у Kia Connect недоступна функция удаленного прогрева.

Представители отрасли ищут возможность решения проблем и прорабатывают способы обхода ограничений.

