СМИ: Nissan, Skoda и Renault ограничили работу мобильных приложений в России
Работу официальных приложений для автомобилей Skoda, Kia, Infiniti, Nissan и Renault ограничили в России. Об этом пишут Известия.
«Владельцы этих машин не могут запустить с помощью приложения двигатель, посмотреть остаток топлива в баке», — рассказал изданию директор по развитию IT-технологий платформы Fresh Auto Дмитрий Савченко.
Также автомобилисты не могут обновить программы, контролирующие работу мотора, ABS и тормозной системы. Кроме того, российские владельцы иномарок не смогут участвовать в отзывных кампаниях приложений при выявлении существенных технических недостатков.
Отмечается, что после обновлений пользователи пожаловались на нестабильную работу программ даже при использовании доступных функций. Так, в приложении для Skoda есть трудности с вводом данных авто и записью на техобслуживание, у Renault машина может не увидеть устройство, с которого пытается подключиться водитель, а у Kia Connect недоступна функция удаленного прогрева.
Представители отрасли ищут возможность решения проблем и прорабатывают способы обхода ограничений.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru