«Коммерсантъ»: «Яндекс.Драйв» может потерять до 35% машин
В 2022 году один из крупнейших операторов каршеринга в России «Яндекс.Драйв» может потерять примерно 35% своего автопарка, сообщает «Коммерсантъ».
Отмечается, что это может произойти в связи с тем, что у компании истекают лизинговые контракты, поэтому оператор будет вынужден вернуть автомобили собственникам. В «Яндекс.Драйв» подтвердили существование этой проблемы.
При этом из-за дефицита на авторынке в России купить новые машины почти невозможно. К тому же сейчас производители прекратили предоставление квот для каршеринговых фирм, а лизинговые компании увеличили ставку с 8% до 20%. Представители рынка считают, что такая ситуация приведет к существенному повышению тарифов и падению популярности каршеринга у россиян.
По данным источника, другие каршеринговые компании тоже сталкиваются со сложностями при закупке новых автомобилей, а также с нехваткой комплектующих из-за перебоев с поставками.
Издатель проекта «Трушеринг» Юрий Николаев считает, что китайские производители не смогут покрыть спрос авто для каршеринга, в том числе из-за высоких цен и нарушенных цепочек поставок. При этом, по его мнению, некоторые отечественные автомобили также не подойдут для этого, так как их пробег достигает 100–120 тысяч километров в год. Из-за этого такие машины придется списывать до окончания лизингового договора на них.
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