«Коммерсантъ»: «Яндекс.Драйв» может потерять до 35% машин

В 2022 году один из крупнейших операторов каршеринга в России «Яндекс.Драйв» может потерять примерно 35% своего автопарка, сообщает «Коммерсантъ».

Отмечается, что это может произойти в связи с тем, что у компании истекают лизинговые контракты, поэтому оператор будет вынужден вернуть автомобили собственникам. В «Яндекс.Драйв» подтвердили существование этой проблемы.

При этом из-за дефицита на авторынке в России купить новые машины почти невозможно. К тому же сейчас производители прекратили предоставление квот для каршеринговых фирм, а лизинговые компании увеличили ставку с 8% до 20%. Представители рынка считают, что такая ситуация приведет к существенному повышению тарифов и падению популярности каршеринга у россиян.