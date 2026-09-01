Герой России выступил за обеспечение равного доступа к медицинским услугам

В России необходимо реализовать комплекс мер, сокращающих разрыв в качестве и скорости оказания медпомощи между крупными городами и малыми населенными пунктами. Об этом сообщил начальник главного штаба движения «Юнармия», Герой России Владислав Головин.

«Справедливость в медицине - это когда качество помощи не зависит от почтового адреса. Когда бабушка в небольшом поселке может получить полноценную консультацию и обследование, не тратя полдня на дорогу», - сказал Головин.

Для реализации оказания полноценной помощи гражданам он напомнил о необходимости строительства и реконструкции более трех тысяч поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП).

«Строительство и реконструкция поликлиник и ФАПов, оснащение их современным оборудованием, развитие мобильных бригад - все это про то, чтобы помощь была не где-то "в центре", а прямо там, где живут люди», - добавил Головин.