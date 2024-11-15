«Моя жизнь в науке и политике»: Первый президент Киргизии презентовал в Москве книгу
В четверг, 14 ноября, в офисе «Российской газеты» состоялась презентация книги первого президента Киргизии Аскара Акаева.
Работа под названием «Моя жизнь в науке и политике» повествует о пути становления суверенного Кыргызстана, реформах страны, «звёздных часах» государства и его культурном наследии. Аскар Акаев - ученый, доктор физико-математических наук. В 1990-2005 гг. занимал пост президента Киргизии, в на сегодняшний день является профессором МГУ им. Ломоносова.
В издании описано взаимодействие Киргизии с Россией и Китаем, «Дипломатия шелкового пути» и основные научные результаты академика Аскара Акаева.
По признанию главного редактора издательства РОССПЭН Сорокина Андрея, эта книга является историко-политическим и историко-культурным анализом с очень впечатляющими личными наблюдениями.
Акаев на презентации рассказал о процессе написания и издания книги, сотрудничестве с Россией, недавнем визите в Китай и методе преподавания Поднебесной в сфере технологического образования. По его признанию, Китай на сегодняшний день отстает от России в области фундаментальных наук.
На презентации также присутствовала семья Акаева, сенатор РФ Республики Калмыкии и другие.
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