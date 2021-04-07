«Пенсионная замануха!» В Совфеде поддержали налоговый вычет для НПФ

Первый замглавы комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» поддержал инициативу о введении налоговых вычетов для клиентов НПФ и описал плюсы накопительной системы.

«Это надо поддерживать всячески, это хорошая и нужная инициатива. Клиентов НПФ в нашей стране более 50 млн человек. В страховой системе есть некое усреднение в пользу, как правило, людей с меньшей зарплатой, потому что есть потолок по взносам. А накопительная система работает по-другому. Вы распоряжаетесь, куда эти деньги вложить, каким образом вам их потом выплачивать – целиком или по частям. Главный компонент, который должен быть обязательно в будущем – это наследуемость. Человек может не дожить до пенсии, а деньги должны достаться наследникам. Это тоже часть недополученной зарплаты», - отметил он.