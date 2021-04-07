«Пенсионная замануха!» В Совфеде поддержали налоговый вычет для НПФ
С накопительной пенсией россияне получают фактически два источника дохода на старости лет, а налоговый вычет станет дополнительным стимулом, считает сенатор.
Первый замглавы комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» поддержал инициативу о введении налоговых вычетов для клиентов НПФ и описал плюсы накопительной системы.
«Это надо поддерживать всячески, это хорошая и нужная инициатива. Клиентов НПФ в нашей стране более 50 млн человек. В страховой системе есть некое усреднение в пользу, как правило, людей с меньшей зарплатой, потому что есть потолок по взносам. А накопительная система работает по-другому. Вы распоряжаетесь, куда эти деньги вложить, каким образом вам их потом выплачивать – целиком или по частям. Главный компонент, который должен быть обязательно в будущем – это наследуемость. Человек может не дожить до пенсии, а деньги должны достаться наследникам. Это тоже часть недополученной зарплаты», - отметил он.
Собеседник НСН рассказал, для чего предлагается налоговый вычет.
«Чтобы замотивировать человека, предлагается такая "замануха", как налоговый вычет. Вы внесли в пенсионный фонд 400 тысяч рублей в год, получите обратно 52 тысячи налогового вычета – на занятие физкультурой и спортом, на лечение, на курорт, как сейчас туристический кешбэк. Это такая премиальная модель. На мой взгляд, это полезное дело. Человек, который уходит на пенсию, имеет отношение только с государственной системой, как правило. Если у человека есть часть средств, которая накопилась, он будет получать пенсию из двух источников. Одну основную страховую, вторую небольшую часть – то, что называется накопительной и дополнительной», - добавил Рязанский.
Ранее сообщалось, что в Госдуму внесен проект закона о досрочном выходе на пенсию работников региональных противопожарных служб. Предлагается дать право на досрочное назначение страховой пенсии в возрасте 50 лет мужчинам и женщинам, проработавшим не менее 25 лет на должностях государственной противопожарной службы. По словам авторов инициативы, это поставит их в равные условия с работниками аналогичных служб федерального подчинения.
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