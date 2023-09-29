Мострансавто отстранило от работы водителя, который смотрел порно за рулем

По словам представителя компании, водителя лишат 100% премии.

«Заниматься подобными просмотрами надо дома, а не на рабочем месте», – подчеркнули в пресс-службе.

Ранее в Telegram-каналах появился видеоролик, на котором видно, как водитель автобуса во время движения смотрит порнографические видео. Очевидцы также сообщили, что водитель несколько раз выехал на встречную полосу движения, отмечает «Радиоточка НСН».

