Мострансавто отстранило от работы водителя, который смотрел порно за рулем
Водителя, которого засняли пассажиры автобуса при просмотре порно за рулем в Подмосковье, отстранили от работы, рассказали в пресс-службе АО «Мострансавто» Агентству городских новостей «Москва».
По словам представителя компании, водителя лишат 100% премии.
«Заниматься подобными просмотрами надо дома, а не на рабочем месте», – подчеркнули в пресс-службе.
Ранее в Telegram-каналах появился видеоролик, на котором видно, как водитель автобуса во время движения смотрит порнографические видео. Очевидцы также сообщили, что водитель несколько раз выехал на встречную полосу движения, отмечает «Радиоточка НСН».
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