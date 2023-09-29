Мострансавто отстранило от работы водителя, который смотрел порно за рулем

Водителя, которого засняли пассажиры автобуса при просмотре порно за рулем в Подмосковье, отстранили от работы, рассказали в пресс-службе АО «Мострансавто» Агентству городских новостей «Москва».

Пять человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом под Архангельском

По словам представителя компании, водителя лишат 100% премии.

«Заниматься подобными просмотрами надо дома, а не на рабочем месте», – подчеркнули в пресс-службе.

Ранее в Telegram-каналах появился видеоролик, на котором видно, как водитель автобуса во время движения смотрит порнографические видео. Очевидцы также сообщили, что водитель несколько раз выехал на встречную полосу движения, отмечает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:Общественный ТранспортВодителиМосква

Горячие новости

Все новости

партнеры