Пять человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом под Архангельском

«Пять пострадавших: водитель автомобиля и четыре человека в автобусе», — отметил собеседник агентства.

По данным регионального МЧС, сообщение о происшествии поступило около 08:00 мск. Ведомство заявило о четырех пострадавших, один из них — водитель легковушки.

«Силами Архангельской областной службы спасения им. И. А. Поливаного и ПЧ-94 проведена деблокация пострадавшего из легкового автомобиля», — отметили в МЧС.

Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники ГИБДД.

Ранее в результате столкновения пяти автомобилей на юге Москвы пострадали три человека, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

