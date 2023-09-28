Пять человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом под Архангельском
Пять человек пострадали в ДТП с автомобилем ВАЗ-2112 и пассажирским автобусом близ поселка Лесная Речка в Архангельской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления МВД по региону.
«Пять пострадавших: водитель автомобиля и четыре человека в автобусе», — отметил собеседник агентства.
По данным регионального МЧС, сообщение о происшествии поступило около 08:00 мск. Ведомство заявило о четырех пострадавших, один из них — водитель легковушки.
«Силами Архангельской областной службы спасения им. И. А. Поливаного и ПЧ-94 проведена деблокация пострадавшего из легкового автомобиля», — отметили в МЧС.
Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники ГИБДД.
Ранее в результате столкновения пяти автомобилей на юге Москвы пострадали три человека, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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