Мособлдума ограничила время проведения ремонтных работ до 4 часов в день

Депутаты Мособлдумы приняли в трех чтениях законопроект, который ограничивает время возможного проведения шумных ремонтных работ до четырех часов в день. Исключения составят воскресенья и праздники, когда такие работы запрещены.

Согласно документу, шуметь можно будет только с 9 утра до 11:00, а также с 17.00 до 19.00 в рабочие дни. С 11.00 до 13.00 и с 17.00 до 19.00 можно будет заниматься ремонтом в субботу, об этом сообщает АГН Москва. В остальные периоды проведение шумных работ будет запрещено, пишет сайт Подмосковье Сегодня.

По словам авторов законопроекта, он призван защитить права россиян, находящихся на самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса.