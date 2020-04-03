Мособлдума ограничила время проведения ремонтных работ до 4 часов в день
Депутаты Мособлдумы приняли в трех чтениях законопроект, который ограничивает время возможного проведения шумных ремонтных работ до четырех часов в день. Исключения составят воскресенья и праздники, когда такие работы запрещены.
Согласно документу, шуметь можно будет только с 9 утра до 11:00, а также с 17.00 до 19.00 в рабочие дни. С 11.00 до 13.00 и с 17.00 до 19.00 можно будет заниматься ремонтом в субботу, об этом сообщает АГН Москва. В остальные периоды проведение шумных работ будет запрещено, пишет сайт Подмосковье Сегодня.
По словам авторов законопроекта, он призван защитить права россиян, находящихся на самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса.
Ранее НСН писала, что Сергей Собянин пока решил не вводить пропускной режим в Москве. Градоначальник подчеркнул, что жителям столицы не нужно получать QR-код или иной пропуск или документ для выхода из дома. Однако это решение может быть изменено в том случае, если возникнет рост нарушений режима самоизоляции и случаев заражения COVID-19, отмечает RT.
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