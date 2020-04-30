Москву ждёт очередная масштабная дезинфекция

Новая, шестая по счёт, масштабная дезинфекция дорог и общественных пространств российской столицы состоится в предстоящую пятницу, 1 мая. Как пишет РИА Новости, об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он подчеркнул, что обработка проводится для профилактики распространения коронавирусной инфекции. Специалисты вновь обработают дезинфицирующими препаратами дороги, тротуары, парковки и дворы. А это в общей сложности около 300 миллионов квадратных метров различных площадей. Для проведения дезинфекции задействуют более 70 тысяч сотрудников коммунальных служб.

Заммэра добавил, что для работ будут использованы специальные препараты, рекомендованные Роспотребнадзором. По словам Бирюкова, средства безопасны для людей и животных.