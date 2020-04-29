«Гознак» уверен в безопасности наличных в условиях пандемии СOVID-19

Наличные деньги – в условиях распространения COVID-19 в России – в целом остаются безопасным средством платежа. Как пишет Интерфакс, об заявил генеральный директор АО «Гознак» Аркадий Трачук, отметив, что, купюры и до пандемии коронавируса обрабатывались специальным дезинфицирующим субстратом.

Он подчеркнул, что «Гознак» совместно с Центробанком достаточно давно, уже около десяти лет, работает над тем, чтобы бумажные банкноты не были комфортной средой для бактерий, вирусов и грибков. Трачук добавил, что в бумагу для российских банкнот добавляется полигуанидин. Он представляет собой вещество, использующееся для защиты медицинских масок, бахил и контейнеров.

С 2010 года, как заявил Трачук, на бумаге с такими защитными свойствами печатаются банкноты номиналом 500, 1000 и 5000 рублей. С 2017 года к этому списку добавились и двухтысячные купюры.

Однако, несмотря на такую защиту, генеральный директор АО «Гознак» рекомендует всем россиянам в период распространения коронавирусной инфекции не пренебрегать правилами личной гигиены и как можно чаще мыть руки.