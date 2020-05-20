Синоптики: Москву ждёт новый пик холода
В ближайшие дни в центральной части России ожидается аномально холодная и дождливая погода, предупредили синоптики. Потеплеет только на следующей неделе.
Жители Московского региона на самоизоляции пересидели пик заболеваемости коронавирусом, однако теперь их и всю центральную Россию ждёт пик похолодания. Как сообщил в эфире телеканала «Россия 24» ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Евгений Тишковец, в ближайшие дни температура в Москве понизится с сегодняшних +15 до +9...+10 градусов. В регионах европейской части России ожидаются дожди, которые местами даже будут переходить в снег.
В Москве первые две декады мая выдались холоднее, чем обычно: средняя температура месяца в городе к этому моменту более чем на два градуса ниже нормы, рассказал Тишковец.
«Типично осенний, холодный период. Такие затяжные холода в мае случаются не чаще, чем раз в 15 лет», - отмечал он в беседе с НСН.
В Санкт-Петербурге и Брянске температурные отклонения в мае оказались ещё больше - почти четыре градуса. Холодная погода вынудила продлить отопительный сезон в Санкт-Петербурге и некоторых районах Новгородской области, в Москве же отопление уже отключили.
Причиной аномально холодного мая специалисты называют обширный циклон североатлантического происхождения, который принёс на запад европейской части России воздух из Арктики.
По данным синоптиков, погода начнёт налаживаться с воскресенья: дождей станет меньше, солнце будет сильнее прогревать воздух. К середине следующей недели в столице будет уже до +23, прогнозирует Тишковец.
Между тем, в Гидрометцентре ожидают тёплый июнь — вероятно, с температурами выше нормы. По ночам в Москве и Подмосковье будет около +10…+15 градусов, днём до +25-ти, сообщила на днях «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
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