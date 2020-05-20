Синоптики: Москву ждёт новый пик холода

Жители Московского региона на самоизоляции пересидели пик заболеваемости коронавирусом, однако теперь их и всю центральную Россию ждёт пик похолодания. Как сообщил в эфире телеканала «Россия 24» ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Евгений Тишковец, в ближайшие дни температура в Москве понизится с сегодняшних +15 до +9...+10 градусов. В регионах европейской части России ожидаются дожди, которые местами даже будут переходить в снег.

В Москве первые две декады мая выдались холоднее, чем обычно: средняя температура месяца в городе к этому моменту более чем на два градуса ниже нормы, рассказал Тишковец.

«Типично осенний, холодный период. Такие затяжные холода в мае случаются не чаще, чем раз в 15 лет», - отмечал он в беседе с НСН.

В Санкт-Петербурге и Брянске температурные отклонения в мае оказались ещё больше - почти четыре градуса. Холодная погода вынудила продлить отопительный сезон в Санкт-Петербурге и некоторых районах Новгородской области, в Москве же отопление уже отключили.

Причиной аномально холодного мая специалисты называют обширный циклон североатлантического происхождения, который принёс на запад европейской части России воздух из Арктики.