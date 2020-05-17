Синоптики призвали не ждать тепла до лета
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» в эфире НСН рассказал, когда вернется теплая погода.
В центре России ожидается резкое понижение температуры на 4–6°C на следующей неделе. Такой прогноз, как передает ТАСС, дал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире НСН рассказал, когда вернется теплая погода.
«Ближайшую неделю центральная Россия будет находиться в зоне аномального холода. Причиной тому – гигантский циклонический вихрь североатлантического происхождения, который в свой тыл обеспечит доступ арктического воздуха. Температура будет опускаться до апрельских значений, ночами до 0…+5⁰С. На земле будут заморозки. Днем холоднее всего будет завтра, до +10⁰С. Дальше температура чуть приподнимется, от +8⁰С до +13⁰С. К выходным - с трудом до +15⁰С. Почти каждый день будут идти короткие дожди, и много-много облаков. Типично осенний, холодный период. Такие затяжные холода в мае случаются не чаще, чем раз в 15 лет. К норме мы вернемся к последним дням мая, увидим 20-градусные значения. Надеюсь, к окончанию карантина 31 мая, к календарному лету к нам вернется и лето климатическое», - объяснил синоптик.
Ранее главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова рассказала НСН о погоде на выходных.
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