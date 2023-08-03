Москву в ближайшие часы накроют дожди и грозы

В Москве в ближайшие часы ухудшится погода, ожидаются дожди с грозой и ветром. Об этом сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.

Синоптики прогнозируют в ближайшие часы и до вечера кратковременный дождь с грозой, и возможное усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду.

«Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили», - говорится в сообщении.

В четверг в рамках Московского урбанистического форуме эксперты оценили готовность столицы к изменению климата.

