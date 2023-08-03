Эксперты оценили готовность Москвы к изменению климата
Евгений Гашо отметил, что Москва готова адаптироваться к самой холодной зиме, а Полина Захарова указала на снижение выбросов на 60%.
Москва готова к «волнам жары» и обходит по энергоэффективности многие мировые столицы, констатировали участники панельной дискуссии «Адаптивная городская среда — здоровье населения в условиях климатических изменений», прошедшей на площадке Гостиного двора 2 августа в рамках Московского урбанистического форума.
Эксперты обозначили ключевые климатические вызовы современных мегаполисов. Это «волны жары», которые представляют опасность для здоровья людей, и пиковые нагрузки на энергетические системы при аномально холодных температурах.
«Получены цифры о том, как изменится погода до 2030 и до 2050 года. В целом, возрастает так называемая "нервозность" погоды, ее изменчивость, возрастает среднегодовая температура, прогнозируется рост числа волн жары, резких перепадов температур, сильных ливней и шквалистого ветра. Влияние волн жары на здоровье людей оказалось на первом месте по необходимости оперативного реагирования и готовности. В 2012 году в Москве был принят план действий при наступлении аномальной жары, который объединил усилия всех органов власти города и уже показал свою эффективность. Проводится информирование людей, в городе созданы 160 "комнат прохлады", организуется выдача воды, метрополитен перестраивается на особый режим работы вентиляционных систем. Во время волн жары ухудшаются условия рассеивания, самоочищающаяся способность атмосферы. Однако сейчас эти волны нас так не пугают, так как были приняты меры по модернизации предприятий, полностью реформирован городской транспорт, произошла его экологизация, применяются вакуумные технологии уборки. Все это в комплексе привело к тому, что выбросы снизились на 60%. В периоды аномальной жары мы не ожидаем высоких концентраций, которые были 10-15 лет назад. В жаркие периоды не обязательно уезжать из города. Можно провести время на московских природных территориях, в парках и на пляжах. Одна из недавно озвученных целей - создание бассейнов в каждом районе города. Продолжаться работы по озеленению города» - отметила директор ГПБУ «Мосэкомониторинг» Полина Захарова.
Руководитель лаборатории прогнозирования качества окружающей среды и здоровья населения Института народохозяйственного прогнозирования РАН Борис Ревич также отметил высокий уровень подготовки Москвы к жаркой погоде и указал на необходимость доступности для граждан «зеленой инфраструктуры».
«Нужно считать показатель доступности для людей зеленых насаждений. Важно продолжать озеленять центр города» - подчеркнул Ревич.
Он обратил внимание, что результаты исследований демонстрируют неуклонный рост общемировой температуры. При этом Россия не является исключением. В связи с участившимися неблагоприятными погодными явлениями, в том числе волнами сильной жары и ливневыми дождями, государства принимают различные меры по адаптации к климату.
«Для Москвы и ее жителей большим испытанием стал 2010 год, когда стояла аномальная жара. Тогда не было готовых решений и планов. В результате правительство Москвы собрало экспертов, которые разработали план действий органов исполнительной власти города во время жары. Он был утвержден мэром Москвы Сергеем Собяниным. Это действительно рабочий документ, на который опираются органы исполнительной власти», - добавил Ревич.
Как отметил заведующий научно-исследовательской лабораторией методологических проблем энергосбережения ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет «МЭИ» Евгений Гашо, в Москве очень мощная энергосистема, при этом потребление очень экономно.
«Электроэнергия летом и тепло зимой являются основой адаптивности города. Мощность московской энергосистемы такая, что она может обеспечивать теплом Копенгаген, Осло, Стокгольм, Хельсинки и еще восемь крупных городов Канады. Мы способны адаптироваться к самой страшной холодной зиме. При этом умение распорядиться этой мощностью является вторым принципом адаптивности. Москва потребляет 50 млрд киловатт-часов, а Израиль с тем же населением 90, Бельгия – 110, Эмираты – 110, в два раза больше. Мы очень экономные, на самом деле», - сказал Гашо.
Начальник сектора информационно-технического обеспечения и территориального планирования Института Генплана Москвы Ирина Ивашкина рассказала о развитии «голубой инфраструктуры» в Москве, создании зон отдыха на природе и мировых трендах на «нулевые выбросы».
«В соответствии с Генпланом 1935 года было построено семь водохранилищ и Канал имени Москвы. В документе также было положение о том, чтобы превратить все набережные в магистрали со сквозным движением. Сейчас ведется работа по реабилитации берегов Москвы-реки, в городе более 70 км благоустроенных набережных. Кроме того, проведена работа по формированию зон отдыха, все они должны быть в доступности для общественного транспорта», - рассказала Ивашкина.
Делегат из Индии, заместитель муниципального комиссара города Ахмедабад Правин Чодхари рассказал о мерах, которые принимаются в его стране, а также в рамках «Большой двадцатки».
«Составляется профиль города и анализ недостатков. Задача Ахмедабада – достичь нулевых выбросов к 2070 году. Был проведен анализ рисков уязвимости к жаре по микрорайонам. По его итогам выяснилось, что примерно 70% районов могут быть охвачены избыточным теплом. Это первый город в Индии, который стал превентивно готовиться к жаре и оценивать риски, связанные с подтоплением, и первый город, который обеззараживает осадки сточных вод», - поделился Чодхари.
По его словам, провинция также следует трендам на экологизацию транспортной системы. Одна из целей – перевести 80% транспорта на немоторизованные виды к 2070 году, в перспективе стоит задача полностью избавиться от использования дизельного топлива. Активно развивается парк проката городских велосипедов, а также внедряются электрорикши.
Технический специалист Европейского центра ВОЗ по окружающей среде и охране здоровья Владимир Кендровски пообщался с участниками дискуссии по видеосвязи из Германии.
«Людей в городах становится больше, происходит много социальных и технологических изменений. Опасные климатические явления, безусловно, влияют на жизнь в городах. Это ветры, наводнения, проблемы с питьевой водой. Говоря о волнах жары, не стоит забывать и о волнах холода. Поэтому необходимо готовиться и адаптироваться. Согласно прогнозу: в 51 европейской столице, в числе которых и Москва, среднегодовые температуры будут выше», - предупредил Кендровски.
Со своей стороны, заместитель руководителя сети «Центров московского долголетия» Владимир Каменских рассказал, как в Москве помогают людям старшего возраста проводить досуг и улучшать качество своей жизни.
«Наши центры становятся островком, где всегда тепло и уютно, даже в сильные морозы. Ключевая особенность проекта - это самоорганизация. Мы помогаем людям самоопределиться, стать лидерами и организовать свои клубные пространства в наших центрах. Фактически мы говорим о формировании новой прослойки общества, максимально активных, жизнерадостных людей, настроенных на здоровый образ жизни. На сегодняшний день по всей Москве работает 86 центров, к концу 2023 года будет 120 центров», - сообщил Каменских.
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