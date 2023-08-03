Эксперты оценили готовность Москвы к изменению климата

Как отметил заведующий научно-исследовательской лабораторией методологических проблем энергосбережения ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет «МЭИ» Евгений Гашо, в Москве очень мощная энергосистема, при этом потребление очень экономно.

«Электроэнергия летом и тепло зимой являются основой адаптивности города. Мощность московской энергосистемы такая, что она может обеспечивать теплом Копенгаген, Осло, Стокгольм, Хельсинки и еще восемь крупных городов Канады. Мы способны адаптироваться к самой страшной холодной зиме. При этом умение распорядиться этой мощностью является вторым принципом адаптивности. Москва потребляет 50 млрд киловатт-часов, а Израиль с тем же населением 90, Бельгия – 110, Эмираты – 110, в два раза больше. Мы очень экономные, на самом деле», - сказал Гашо.

Начальник сектора информационно-технического обеспечения и территориального планирования Института Генплана Москвы Ирина Ивашкина рассказала о развитии «голубой инфраструктуры» в Москве, создании зон отдыха на природе и мировых трендах на «нулевые выбросы».

«В соответствии с Генпланом 1935 года было построено семь водохранилищ и Канал имени Москвы. В документе также было положение о том, чтобы превратить все набережные в магистрали со сквозным движением. Сейчас ведется работа по реабилитации берегов Москвы-реки, в городе более 70 км благоустроенных набережных. Кроме того, проведена работа по формированию зон отдыха, все они должны быть в доступности для общественного транспорта», - рассказала Ивашкина.

Делегат из Индии, заместитель муниципального комиссара города Ахмедабад Правин Чодхари рассказал о мерах, которые принимаются в его стране, а также в рамках «Большой двадцатки».

«Составляется профиль города и анализ недостатков. Задача Ахмедабада – достичь нулевых выбросов к 2070 году. Был проведен анализ рисков уязвимости к жаре по микрорайонам. По его итогам выяснилось, что примерно 70% районов могут быть охвачены избыточным теплом. Это первый город в Индии, который стал превентивно готовиться к жаре и оценивать риски, связанные с подтоплением, и первый город, который обеззараживает осадки сточных вод», - поделился Чодхари.

По его словам, провинция также следует трендам на экологизацию транспортной системы. Одна из целей – перевести 80% транспорта на немоторизованные виды к 2070 году, в перспективе стоит задача полностью избавиться от использования дизельного топлива. Активно развивается парк проката городских велосипедов, а также внедряются электрорикши.