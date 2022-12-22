Москву накроет ледяным дождем

Резкий перепад температуры в Москве обернется мощным ледяным дождем этой ночью, сообщает «РЕН ТВ».

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Циклон накроет мегаполис в ближайшие часы. К утру все рискует превратиться в сплошной лед. Подобная ситуация ранее наблюдалась в Санкт-Петербурге. 21 декабря в городе все тротуары и дороги покрылись льдом.

Кроме того, в Калининграде из-за гололеда за сутки в травмпункты обратились около 200 человек. У половины из них – переломы и вывихи.

«Эталонная зима» придет в Москву в новогоднюю ночь. Об этом ранее сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Фото НСН
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