Москву накроет ледяным дождем
Резкий перепад температуры в Москве обернется мощным ледяным дождем этой ночью, сообщает «РЕН ТВ».
Циклон накроет мегаполис в ближайшие часы. К утру все рискует превратиться в сплошной лед. Подобная ситуация ранее наблюдалась в Санкт-Петербурге. 21 декабря в городе все тротуары и дороги покрылись льдом.
Кроме того, в Калининграде из-за гололеда за сутки в травмпункты обратились около 200 человек. У половины из них – переломы и вывихи.
«Эталонная зима» придет в Москву в новогоднюю ночь. Об этом ранее сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,7 млн+7 442 / сут.
Умерли
393 тыс.+59 / сут.
Выздоровели
21,1 млн+8 359 / сут.
- Москву накроет ледяным дождем
- Зеленский сообщил, что означает его визит в США
- Пользователей интернета шокировал внешний вид Зеленского на встрече с Байденом
- Байден: США продолжат наращивать военную поддержку Киева
- Зеленский прибыл к Байдену в Белый дом
- В Калужской области нашли древнее городище
- Линн Трейси утверждена Сенатом на пост посла США в России
- Мясников посоветовал сон и гимнастику для восстановления сил
- Псаки объяснила поездку Зеленского в США
- СМИ: США выделят Украине $1 млрд на военную помощь
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru