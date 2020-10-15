Москвичку ударили ножом за замечание об отсутствии маски

Ранее психолог Сергей Ланг рассказал «Радио 1», что все люди сейчас находятся в стрессовой ситуации и любое слово может вызвать неадекватную реакцию.

Он призвал делать замечания вежливо, чтобы не получить грубость в ответ. Кроме того, психолог призвал не забывать про улыбку, пусть ее и не видно под маской. Он отметил, что улыбаться можно и глазами, так как они – зеркало души.

Ланг также порекомендовал делать замечание нарушителю масочного режима, не привлекая к этому окружающих.

