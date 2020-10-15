Москвичку ударили ножом за замечание об отсутствии маски

В Москве мужчина ударил ножом женщину после замечания об отсутствии у него защитной маски, передает телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в подмосковном Кунцеве. По словам собеседника издания, конфликт начался еще в магазине. Антимасочник подкараулил 63-летнюю москвичку на улице возле магазина и ударил ножом в ребра. Женщину госпитализировали в больницу.

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Ранее психолог Сергей Ланг рассказал «Радио 1», что все люди сейчас находятся в стрессовой ситуации и любое слово может вызвать неадекватную реакцию.

Он призвал делать замечания вежливо, чтобы не получить грубость в ответ. Кроме того, психолог призвал не забывать про улыбку, пусть ее и не видно под маской. Он отметил, что улыбаться можно и глазами, так как они – зеркало души.

Ланг также порекомендовал делать замечание нарушителю масочного режима, не привлекая к этому окружающих.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:КоронавируссамоизоляцияЗащитная маска
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