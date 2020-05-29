Россиянка без маски укусила полицейского после замечания
Жительница республики Марий Эл проявила необычную агрессию на замечание полицейского, который указал ей на отсутствие защитной маски. В ответ женщина укусила сотрудника МВД, информирует региональное следственное управление Следственного комитета на своём сайте.
Теперь нарушительнице может быть предъявлено обвинение в применении насилия к представителю власти. Необычное происшествие случилось на рынке в поселке Параньга. Женщина стояла в очереди без защитных средств. Полицейские объяснил ей, что это административное правонарушение, поскольку она не соблюдает предписание в условиях пандемии коронавируса.
Жительница укусила правоохранителя за руку, когда он попытался помешать ей уйти. В отношении 38-летней женщины возбуждено уголовное дело. Нарушительнице грозит теперь штраф, принудительные работы или лишение свободы на срок до пяти лет.
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