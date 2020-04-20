Москвичка сдала полицейским игнорирующего карантин сына

В московском районе Марьино задержан местный житель, который, несмотря на наличие у него коронавируса, нарушил карантин и вышел на улицу. При этом в полицию обратилась его же мать.

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На днях у 36-летнего жителя столицы был подтвержден коронавирус. Так как болезнь протекала в легкой форме, мужчине разрешили находиться дома, при этом обязался не выходить на улице.

Однако уже на следующий день москвич вышел из дома. Правда, гулял он недолго: в полицию оперативно обратилась его мать. В результате нарушитель был задержан и принудительно отправлен в обсерватор. Кроме того, ему будет выписан штраф, передает телеканал «360».

В конце прошлой недели столичные власти сообщили, что в городе за нарушение режима самоизоляции к штрафам были приговорены 111 человек, сообщает Газета.ру

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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