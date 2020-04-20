Москвичка сдала полицейским игнорирующего карантин сына

На днях у 36-летнего жителя столицы был подтвержден коронавирус. Так как болезнь протекала в легкой форме, мужчине разрешили находиться дома, при этом обязался не выходить на улице.



Однако уже на следующий день москвич вышел из дома. Правда, гулял он недолго: в полицию оперативно обратилась его мать. В результате нарушитель был задержан и принудительно отправлен в обсерватор. Кроме того, ему будет выписан штраф, передает телеканал «360».



В конце прошлой недели столичные власти сообщили, что в городе за нарушение режима самоизоляции к штрафам были приговорены 111 человек, сообщает Газета.ру

