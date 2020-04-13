В Подмосковье дед сдал любвеобильного внука за нарушение самоизоляции

Пенсионер добавил, что переживает за свое здоровье на фоне распространения коронавируса. Терпение его лопнуло после того, как внук заявился у него в доме в компании с девушкой, при этом мужчина наотрез отказался выпроваживать гостью.



Тогда пенсионер вызвал полицию. В отделении на мужчину и его спутницу были составлены протоколы за нарушение режима самоизоляции, сообщает сайт KP.Ru



Отметим, что в Подмосковье, как и в Москве, запущена система выдачи пропусков для выхода на улицу и поездок на работу, сообщают argumenti.ru

