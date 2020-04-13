В Подмосковье дед сдал любвеобильного внука за нарушение самоизоляции
В Подмосковье житель поселка Барвиха получил наказание за то, что нарушил режим самоизоляции и привел к себе в дом девушка, проведя с ней ночь. При этом полиции 30-летнего мужчину сдал его 86-летний дедушка.
Пожилой мужчина рассказал, что его внук, работая в режиме «два через два», свободное время проводит к компании друзей, девушек и спиртных напитков.
Пенсионер добавил, что переживает за свое здоровье на фоне распространения коронавируса. Терпение его лопнуло после того, как внук заявился у него в доме в компании с девушкой, при этом мужчина наотрез отказался выпроваживать гостью.
Тогда пенсионер вызвал полицию. В отделении на мужчину и его спутницу были составлены протоколы за нарушение режима самоизоляции, сообщает сайт KP.Ru
Отметим, что в Подмосковье, как и в Москве, запущена система выдачи пропусков для выхода на улицу и поездок на работу, сообщают argumenti.ru
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