Москвичи старше 65 лет могут взять пропуск для поездки на дачу

Пожилые люди старше 65 лет – в условиях введенного в Москве режима самоизоляции – могут оформить одноразовый цифровой пропуск для поездки на дачу. Об этом в «Эху Москвы» заявил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. Также, по его словам, пожилые люди могут оформить разовые пропуска для посещения медучреждений.

Немерюк напомнил, что в столице действует режим перемещения по цифровым пропускам. При этом, люди старше 65 лет могут ездить на работу в том случае, если они являются незаменимыми сотрудниками на производстве и у них есть оформленный рабочий пропуск.