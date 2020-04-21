Москвичи старше 65 лет могут взять пропуск для поездки на дачу
Пожилые люди старше 65 лет – в условиях введенного в Москве режима самоизоляции – могут оформить одноразовый цифровой пропуск для поездки на дачу. Об этом в «Эху Москвы» заявил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. Также, по его словам, пожилые люди могут оформить разовые пропуска для посещения медучреждений.
Немерюк напомнил, что в столице действует режим перемещения по цифровым пропускам. При этом, люди старше 65 лет могут ездить на работу в том случае, если они являются незаменимыми сотрудниками на производстве и у них есть оформленный рабочий пропуск.
Ранее НСН писала, что пропускной режим в Москве введен с 15 апреля. Цифровой пропуск нужен для поездки на личном или общественном транспорте. Он выдается тем, кому необходимо ездить на работу или обратиться за экстренной медицинской помощью. Кроме того, дважды в неделю его можно оформить для поездки в магазин. Также стало известно, что градоначальник продлил действие этого режима до 1 мая.
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