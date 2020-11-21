Москвичи смогут узнать результаты теста на коронавирус по смс

Результаты ПЦР-тестов на коронавирус москвичам будут сообщать по SMS, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы Сергея Собянина.

Речь идет о тестах, которые москвичи делают в городских медучреждениях. Власти столицы приняли решение об SMS-информировании для максимально быстрого информирования жителей.

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«Сообщение придет в случае как положительного, так и отрицательного результата. Если по какой-то причине проведенное исследование не позволило определить, болеет ли человек коронавирусом, мы его также оповестим и попросим пересдать анализ. Медицинские работники берут анализы в городских поликлиниках, больницах, при посещении пациента на дому», - пояснила Анастасия Ракова.

SMS-рассылка результатов ПЦР-тестов на COVID-19 не касается пациентов частных лабораторий.

В случае положительного результата теста на коронавирус заболевшему пациенту рекомендуют соблюдать режим самоизоляции. По словам Раковой, с ним свяжутся врачи и расскажут о дальнейших действиях. При отрицательном тесте горожанину посоветуют продолжать носить маску, перчатки, соблюдать социальную дистанцию.

Напомним, ПЦР-тест на коронавирус делают 162 поликлиниках Москвы по предварительной записи. Прием малышей во время процедуры ведут в 45 детских поликлиниках. Результат теста москвичи могут также получить в приложении «ЕМИАС.ИНФО». Данные в течение трех дней вносят в электронную медицинскую карту mos.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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