Депутат МГД: Самое крупное в мире тестирование населения на иммунитет к COVID-19 проводится в Москве
Самое масштабное тестирование в мире на популяционный иммунитет к коронавирусу проводится в Москве. Об этом в беседе с АГН Москва заявил депутат Московской городской думы, руководитель фракции «Единая Россия» в столичном парламенте Степан Орлов.
Парламентарий подчеркнул, что в настоящий момент таких исследований проведено более 50 тыс. Он отметил, что в ходе выборочного тестирования бесплатное исследование на антитела к COVID-19 жителям столицы предлагается пройти в одной из клиник. Также, по словам Степана Орлова, проводится и исследование москвичей, которые находятся в стационарах, но не в связи с коронавирусной инфекцией.
«Среди тех 50 тысяч человек, которые уже были исследованы, можно сказать, что у 12,5% были выявлены антитела к коронавирусу. Это означает, что они переболели этим, как правило, это было в бессимптомной форме, но у них сформировались антитела, и мы надеемся, что у них сформировался иммунитет.», - сказал Степан Орлов.
По словам депутата, главная цель исследования - понять, сформируется ли коллективный иммунитет или нет. Кроме того, у москвичей, у которых обнаружены антитела, есть возможность стать донорами крови и помочь больным. Орлов напомнил, что доноров в столице предусмотрены специальные выплаты.
Между тем, ранее НСН писала, что массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в России может начаться уже осенью. Как пишет ТАСС, об этом рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург.
При этом, специалист отметил, что этот процесс может может затянуться на период от полугода до девяти месяцев, поскольку всё население страны не сможет получить вакцину одномоментно, пишет Газета.ру.
Кроме того, Александр Гинцбург рассказал, что у сотрудников НИЦЭМ, которые протестировали на себе разработанную вакцину от COVID-19, были выявлены антитела к коронавирусу.
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