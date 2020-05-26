Депутат МГД: Самое крупное в мире тестирование населения на иммунитет к COVID-19 проводится в Москве

Самое масштабное тестирование в мире на популяционный иммунитет к коронавирусу проводится в Москве. Об этом в беседе с АГН Москва заявил депутат Московской городской думы, руководитель фракции «Единая Россия» в столичном парламенте Степан Орлов.

Парламентарий подчеркнул, что в настоящий момент таких исследований проведено более 50 тыс. Он отметил, что в ходе выборочного тестирования бесплатное исследование на антитела к COVID-19 жителям столицы предлагается пройти в одной из клиник. Также, по словам Степана Орлова, проводится и исследование москвичей, которые находятся в стационарах, но не в связи с коронавирусной инфекцией.

«Среди тех 50 тысяч человек, которые уже были исследованы, можно сказать, что у 12,5% были выявлены антитела к коронавирусу. Это означает, что они переболели этим, как правило, это было в бессимптомной форме, но у них сформировались антитела, и мы надеемся, что у них сформировался иммунитет.», - сказал Степан Орлов.



По словам депутата, главная цель исследования - понять, сформируется ли коллективный иммунитет или нет. Кроме того, у москвичей, у которых обнаружены антитела, есть возможность стать донорами крови и помочь больным. Орлов напомнил, что доноров в столице предусмотрены специальные выплаты.