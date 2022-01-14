Почти каждый второй пользователь электронной медкарты предпочитает мобильную версию
Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что с января 2020 года москвичи обратились к электронной медицинской карте (ЭМК) свыше 50 млн раз, сообщает пресс-служба столичного правительства.
По её словам, данный сервис стал «одним из ключевых элементов единой цифровой платформы московского здравоохранения» и в настоящее время почти каждый второй житель столицы пользовуется ЭМК через смартфон.
«Мы продолжаем работать над развитием сервиса, внедряем новый функционал и, как результат, всё больше москвичей пользуются электронными медкартами», - подчеркнула Ракова.
В пресс-службе комплекса социального развития Москвы уточнили, что за два года москвичи внесли в свои электронные медицинские карты порядка 550 тысяч различных медицинских документов.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что подавляющее большинство отраслей экономики столицы адаптируются и чувствуют себя нормально, несмотря на пандемию, сообщает «Свободная пресса».
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