Почти каждый второй пользователь электронной медкарты предпочитает мобильную версию

По её словам, данный сервис стал «одним из ключевых элементов единой цифровой платформы московского здравоохранения» и в настоящее время почти каждый второй житель столицы пользовуется ЭМК через смартфон.

«Мы продолжаем работать над развитием сервиса, внедряем новый функционал и, как результат, всё больше москвичей пользуются электронными медкартами», - подчеркнула Ракова.

В пресс-службе комплекса социального развития Москвы уточнили, что за два года москвичи внесли в свои электронные медицинские карты порядка 550 тысяч различных медицинских документов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что подавляющее большинство отраслей экономики столицы адаптируются и чувствуют себя нормально, несмотря на пандемию, сообщает «Свободная пресса».