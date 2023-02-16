Москвичи приобрели 50 тысяч единиц оружия за год

Отмечается, что число состоящих на учете владельцев гражданского вооружения практически не изменилось. По словам сотрудников главка, сегодня в центре лицензионно-разрешительной работы Главного управления Росгвардии по Москве на учете состоят около 300 тысяч москвичей, владеющих 700 тысячами единиц оружия.

Кроме того, сотрудники пресс-службы ведомства рассказали о 21 тысяче нарушений, выявленных в результате проверок в 2022 году. По их результатам изъято порядка 15 тысяч единиц оружия и аннулировано около полутора тысяч на ношение и хранение.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что парламент в ближайшее время может внедрить новый механизм проверок кандидатов на получение оружия. Об этом сообщило агентство НСН.

