Госдума предложит новый механизм проверок кандидатов на получение оружия
Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что парламент в ближайшее время может внедрить новый механизм проверок кандидатов на получение оружия.
«Он будет проводиться силами ФСБ и МВД. При наличии информации о причастности гражданина к организованной преступности или о его намерениях использовать оружие в преступных целях, эти данные будут передаваться в Росгвардию и станут основанием для отказа в выдаче разрешения», - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
Кандидаты, провалившие проверку, не смогут подать повторную заявку в течение года, но сохранят право обжаловать ее результаты в суде и подтвердить ее законность через прокуратуру.
В Ижевске мужчина 1988 года рождения устроил стрельбу в школе №88. Погибли 13 человек, в том числе семеро детей.
Президент Владимир Путин глубоко скорбит в связи с трагедией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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