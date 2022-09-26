Госдума предложит новый механизм проверок кандидатов на получение оружия

Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что парламент в ближайшее время может внедрить новый механизм проверок кандидатов на получение оружия.

«Он будет проводиться силами ФСБ и МВД. При наличии информации о причастности гражданина к организованной преступности или о его намерениях использовать оружие в преступных целях, эти данные будут передаваться в Росгвардию и станут основанием для отказа в выдаче разрешения», - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

Кандидаты, провалившие проверку, не смогут подать повторную заявку в течение года, но сохранят право обжаловать ее результаты в суде и подтвердить ее законность через прокуратуру.

В Ижевске мужчина 1988 года рождения устроил стрельбу в школе №88. Погибли 13 человек, в том числе семеро детей.

Президент Владимир Путин глубоко скорбит в связи с трагедией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:СтрельбаШколаПроисшествияГосдума
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