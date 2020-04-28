Москвичи на самоизоляции обратились за психологической помощью более 15 тысяч раз
За время действия режима самоизоляции, введенного в связи с распространением коронавирусной инфекции, на московскую «горячую линию» для оказания психологической помощи поступило более 15 тысяч обращений. Об этом рассказала председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.
При этом, сенатор заявила о необходимости создания подобных «горячих линий» в каждом регионе России. По её словам, самоизоляция является беспрецедентной мерой, которая привела к нарушению ритма жизни людей.
Ранее НСН писала, что на фоне пандемии коронавируса в России предложили в два раза увеличить срок для примирения супругов при расторжении брака. С такой инициативой выступила председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. Соответствующее обращение было направлено в комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.
В его тексте отмечается, что необходимость увеличения срока обусловлена сложной психологической обстановкой, которая возникла в некоторых российских семьях в условиях режима самоизоляции. Эмоционально сложная ситуация может спровоцировать необдуманные решения о разводе, а сохранить семьи поможет увеличение срока примирения, подчеркивает РИА ФАН.
Однако семейный психолог Светлана Бояринова в эфире НСН не поддержала такую инициативу, отметив, что бумажные вопросы не остановят тех, кто решил развестись. Идея, по её словам, лишь спровоцирует злость на государство из-за помех быстрее закончить общение супругов между собой.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
93 558+6 411 / сут.
Умерли
867+73 / сут.
Выздоровели
8 456+1 110 / сут.
- На базе «Газпрома» для «Силы Сибири» произошел бунт рабочих
- Кабмин Украины заблокировал назначение Саакашвили на пост вице-премьера
- В Рособрнадзоре допустили проведение ЕГЭ через интернет
- Займитесь делами: Онищенко призвал перестать гадать, когда закончится COVID-19
- Первая суббота мая отметится в Москве 20-градусным теплом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru