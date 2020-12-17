Москвичи могут получить вакцину от COVID-19 в 70 поликлиниках
Сделать прививку от коронавируса можно в 70 московских поликлиниках, сообщил мэр Сергей Собянин.
«Москва - первый город мира, который начал вакцинацию. Мы открыли возможность вакцинироваться от коронавируса работникам таких отраслей, как образование, здравоохранение, культура, торговля, услуги. Активная вакцинация в Москве продолжается. Сегодня уже привились около 15 тысяч человек», - заявил Собянин.
Власти Москвы намерены со временем увеличить число пунктов вакцинации до 170.
Ранее Собянин объявил, что запись на вакцинацию станет доступна для работников промышленности, транспорта и СМИ с 21 декабря.
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