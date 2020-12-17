Геворкян: фейков много – лишь бы вакцина не оказалась в их числе
Лидер группы Louna в эфире НСН отметила рост фейковых новостей в период пандемии.
Лига безопасного интернета сообщила, что в социальных сетях и мессенджерах увеличилось число фейковых новостей о вакцинации россиян.
Лидер группы Louna Лусинэ Геворкян в интервью НСН отметила, что главное, чтобы сама вакцина не оказалась фейком.
«В данной ситуации вообще много новостных фейков касательно коронавируса. Но главное, чтобы сама вакцина фейком не оказалась. Тем временем, препарат «Спутник V» доставлен во все российские регионы. А власти Москвы разрешили частным клиникам делать клиентам прививки от коронавируса. Что ж, посмотрим-посмотрим, к чему это все приведет. Хотелось бы, конечно, в «Спутник V» верить, но пока испытания до конца не пройдены, поэтому остается только надеяться», – сказала она.
Также в беседе с НСН Лусинэ Геворкян призвала россиян больше слушать рока, чтобы треки Artik & Asti не стали самыми популярными в 2021 году.
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