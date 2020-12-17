Геворкян: фейков много – лишь бы вакцина не оказалась в их числе

«В данной ситуации вообще много новостных фейков касательно коронавируса. Но главное, чтобы сама вакцина фейком не оказалась. Тем временем, препарат «Спутник V» доставлен во все российские регионы. А власти Москвы разрешили частным клиникам делать клиентам прививки от коронавируса. Что ж, посмотрим-посмотрим, к чему это все приведет. Хотелось бы, конечно, в «Спутник V» верить, но пока испытания до конца не пройдены, поэтому остается только надеяться», – сказала она.

Также в беседе с НСН Лусинэ Геворкян призвала россиян больше слушать рока, чтобы треки Artik & Asti не стали самыми популярными в 2021 году.

