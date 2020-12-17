Геворкян: фейков много – лишь бы вакцина не оказалась в их числе

Лидер группы Louna в эфире НСН отметила рост фейковых новостей в период пандемии.

Лига безопасного интернета сообщила, что в социальных сетях и мессенджерах увеличилось число фейковых новостей о вакцинации россиян.

Лидер группы Louna Лусинэ Геворкян в интервью НСН отметила, что главное, чтобы сама вакцина не оказалась фейком.

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«В данной ситуации вообще много новостных фейков касательно коронавируса. Но главное, чтобы сама вакцина фейком не оказалась. Тем временем, препарат «Спутник V» доставлен во все российские регионы. А власти Москвы разрешили частным клиникам делать клиентам прививки от коронавируса. Что ж, посмотрим-посмотрим, к чему это все приведет. Хотелось бы, конечно, в «Спутник V» верить, но пока испытания до конца не пройдены, поэтому остается только надеяться», – сказала она.

Также в беседе с НСН Лусинэ Геворкян призвала россиян больше слушать рока, чтобы треки Artik & Asti не стали самыми популярными в 2021 году.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусВакцинаФейковые НовостиЛусинэ Геворкян
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