Собянин: Популярность портала mos.ru  среди горожан выросла на 39 процентов в прошлом году

«В прошлом году популярность портала выросла на 39%! Неудивительно: благодаря ему горожане до минимума сократили походы по инстанциям с бумагами», – отметил глава российской столицы.

По словам градоначальника, из 400 сервисов, представленных на портале столицы, наиболее популярными технологиями стали: передача показаний приборов учёта воды и тепла; запись к врачу и получение информации из электронной медкарты, электронный дневник.

Сергей Собянин напомнил и о других полезных сервисах, над созданием которых работают в Москве. Они объединяют сразу несколько функций. «Переезд по программе реновации,помогает на всех этапах переселения, а «Переезд в Москве» облегчает новоселам адаптироваться на новом месте.

В 2023 году власти столицы планируют запустить новые сервисы в социальной сфере, ЖКХ и других отраслях.



