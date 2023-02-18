Собянин: Популярность портала mos.ru среди горожан выросла на 39 процентов в прошлом году
Москвичи воспользовались возможностями портала mos.ru более 3 млрд раз, начиная с 2011 года. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«В прошлом году популярность портала выросла на 39%! Неудивительно: благодаря ему горожане до минимума сократили походы по инстанциям с бумагами», – отметил глава российской столицы.
По словам градоначальника, из 400 сервисов, представленных на портале столицы, наиболее популярными технологиями стали: передача показаний приборов учёта воды и тепла; запись к врачу и получение информации из электронной медкарты, электронный дневник.
Сергей Собянин напомнил и о других полезных сервисах, над созданием которых работают в Москве. Они объединяют сразу несколько функций. «Переезд по программе реновации,помогает на всех этапах переселения, а «Переезд в Москве» облегчает новоселам адаптироваться на новом месте.
В 2023 году власти столицы планируют запустить новые сервисы в социальной сфере, ЖКХ и других отраслях.
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