Москвичи чаще всего называют питомцев в честь писателей и героев мультфильмов
Москвичи часто называют домашних котов и кошек в честь русских писателей и поэтов, говорится на сайте мэра и правительства столицы.
Так, на портале mos.ru зарегистрировали 57 котов, названных в честь русского поэта Александра Пушкина и восемь котов, названных в честь Сергея Есенина.
Также москвичи называют питомцев в честь исторических личностей и героев отечественных мультфильмов. На портале mos.ru зарегистрировано 11 собак по имени Ричард Львиное Сердце, девять собак по кличке Микеланджело, а также кот Наполеон Бонапарт.
Также москвичи назвали больше 90 кошек и 43 собаки в честь героя российской детской мультипликации Лунтика.
Ранее ученые из Королевского ветеринарного колледжа в Лондоне выяснили, сколько живут разные породы кошек, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Проанализировав данные 7396 домашних питомцев в Британии, умерших с 2019 по 2021 годы, ученые пришли к выводу: в среднем кошки и коты живут 11,7 лет. Кроме того, кошки живут на 1,3 года дольше, чем коты.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Москвичи чаще всего называют питомцев в честь писателей и героев мультфильмов
- Илон Маск признался, что перед сном слушает подкасты о крахе цивилизации
- Пушилин заявил, что нужно освободить все русские города в ходе СВО
- США в марте купили у России рекордный объем удобрений
- Средняя стоимость аренды квартир в России за год выросла на треть
- СМИ: Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов задолжал налоговой службе 306 млн рублей
- Глава администрации: Украинские войска отступают в Харьковской области
- СК провел обыски в компании, автобус которой упал в Мойку в Санкт-Петербурге
- Три человека погибли при ударе ВСУ по ресторану в Донецке
- Певца из Нидерландов отстранили от участия в Евровидении после драки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru