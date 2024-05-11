Москвичи чаще всего называют питомцев в честь писателей и героев мультфильмов

Так, на портале mos.ru зарегистрировали 57 котов, названных в честь русского поэта Александра Пушкина и восемь котов, названных в честь Сергея Есенина.

Также москвичи называют питомцев в честь исторических личностей и героев отечественных мультфильмов. На портале mos.ru зарегистрировано 11 собак по имени Ричард Львиное Сердце, девять собак по кличке Микеланджело, а также кот Наполеон Бонапарт.

Также москвичи назвали больше 90 кошек и 43 собаки в честь героя российской детской мультипликации Лунтика.

Ранее ученые из Королевского ветеринарного колледжа в Лондоне выяснили, сколько живут разные породы кошек, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Проанализировав данные 7396 домашних питомцев в Британии, умерших с 2019 по 2021 годы, ученые пришли к выводу: в среднем кошки и коты живут 11,7 лет. Кроме того, кошки живут на 1,3 года дольше, чем коты.

