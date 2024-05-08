«Меньше стресса!»: Почему в России кошки живут дольше, чем в Британии

Михаил Шеляков заявил НСН, что в России кошки в среднем живут 15 лет, что значительно превышает данные британских ученых. 

В России кошки в среднем живут 15 лет и больше, секрет долгой жизни домашнего животного заключается в отсутствии стрессов, заявил НСН ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

Ученые из Королевского ветеринарного колледжа в Лондоне выяснили, сколько живут разные породы кошек. Так, в среднем кошки и коты живут 11,7 лет. Рекордистами-долгожителями оказались бурманские и бирманские кошки, которые в среднем живут больше 14 лет. Второе место заняли короткошерстные метисы. На третьем месте - сиамские кошки, которые живут в среднем 11,7 лет. Меньше всех, согласно исследованию, живут сфинксы и «бенгальцы» (6,7 и 8,5 лет соответственно).

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«Немного удивлен, что такие данные, так как 8,5 лет – это только расцвет жизни. В среднем у нас кошки живут 15 лет, мы считаем это хорошим показателем. Так кошки живут, если хорошо питаются, мало болеют, имеют хороший уход. Но у нас пациенты есть и по 18, и по 23 года. Они не только живут в этом возрасте, но и могут давать потомство, это случаи лично из моей практики. Конечно, есть особенности у разных пород. Но, видимо, в России условия для кошек лучше, раз они живут дольше. Здоровье и продолжительность жизни – это напрямую связанные параметры», - отметил он.

Ветеринар подчеркнул, что больше всего на продолжительность жизни кошки влияет отсутствие стрессов.

«Основной фактор долгой жизни – это, конечно, отсутствие стресса. Кошки чувствительны к стрессу, есть даже заболевания у них, которые связаны именно со стрессом. Поэтому кошек нужно окружить теплом и заботой в первую очередь, а также хорошим питанием и уходом, ежегодным ветеринарным обслуживанием. На первом месте все-таки не качество питания, а отсутствие стресса. Для кошек главное – это умиротворенность и спокойная обстановка, это основная константа, которая дарит длительную жизнь кошке», - рассказал собеседник НСН.

Худший вариант кормления домашнего животного – миксовать натуральную еду с сухим кормом, заявил ранее ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков «Радиоточке НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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