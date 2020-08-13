В Москве буду носить маски, а школьные линейки отменят

При этом офисы и учебные заведения Москвы осенью будут работать штатно.

При этом Собянин пообещал, что детей в школах не будут заставлять носить маски, отмечает Ura.ru, однако никаких линеек и других массовых мероприятий в школах не будет. Занятия, по возможности, будут проходить в одном классе, чтобы минимизировать передвижения детей в здании школы.



