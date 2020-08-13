В Москве буду носить маски, а школьные линейки отменят

Москвичи буду носить маски в ближайшие месяцы, передает ТАСС слова мэра города Сергея Собянина.

По словам мэра, который ссылался на требования Роспотребнадзора, маски придется носить в метро, городском наземном транспорте, заведениях общепита и других общественных местах.

Собянин рассказал о ходе реорганизации московских промзон

При этом офисы и учебные заведения Москвы осенью будут работать штатно.

При этом Собянин пообещал, что детей в школах не будут заставлять носить маски, отмечает Ura.ru, однако никаких линеек и других массовых мероприятий в школах не будет. Занятия, по возможности, будут проходить в одном классе, чтобы минимизировать передвижения детей в здании школы.


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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Астахов
ТЕГИ:МоскваСергей СобянинРоссия
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