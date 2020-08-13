Собянин рассказал о ходе реорганизации московских промзон
Реорганизация бывших промышленных зон Москвы позволила создать около 500 тысяч новых рабочих мест. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в ходе осмотра работ по реорганизации одной из таких зон - «Братцево».
«В Москве очень много промышленных зон, и значительная их часть сохранила своё высокотехнологичное производство. Но в то же время они представляют собой полузаброшенное хозяйство. Хозяевам оно досталось практически за бесценок в начале 90-х годов, ничего там не делается. И, конечно, задача перед городскими властями - придать новую жизнь этим промышленным территориям. За последние годы были реорганизованы десятки промзон и построено на их месте около 20 млн кв. м жилой и нежилой недвижимости. Было создано около 500 тысяч современных рабочих мест и построено жильё для полумиллиона москвичей», - сказал Сергей Собянин.
Он добавил, что власти Москвы продолжают заниматься комплексным развитием бывших промышленных территорий, создавая новые проекты.
«Один из таких проектов реализован здесь в «Братцево,» на базе старого Мехзавода №2. Здесь есть все: наука, производство, торговля, жилье, благоустройство и даже небольшой канал», - сказал Сергей Собянин.
Мэр отметил, что строительному концерну «Крост», который проводит реорганизацию бывшей промзоны «Братцево», удалость сохранить исторические элементы старого завода.
Промзона «Братцево» расположена на Ленинградском шоссе - в районах Войковский и Головинский.
Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, в 2014 году власти столицы одобрили проект реорганизации территории бывшего Механического завода. Проект предусматривает создание городского квартала, рассчитанного на проживание 5-6 тыс. человек и 1,5 тыс. новых рабочих мест. В настоящее время завершается строительство жилого комплекса «Невский» на 2 тыс. квартир. Более 1,3 тыс. семей уже въехали в новые квартиры либо ведут их отделку. В составе ЖК была построена торговая галерея «Невский причал».
Проектов также предусмотрено создание в новом квартала технопарка, который специализируется на разработке и реализации инновационных проектов в архитектуре, строительстве и индустрии строительных материалов. Также в составе проекте были возведены здания проектно-технологического института и гостиницы в 22 этажа.
Кроме того, создано новое общественное пространство - набережная Головинского канала. В акваторию запущены рыба и раки, а на благоустроенной набережной - созданы объекты рекреации, спорта и отдыха.
Создание нового городского квартала в бывшей промзоне «Братцево» будет завершено в течение ближайших двух лет.
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