Москвичи благодарят волонтеров за возможность узнать больше о записи на контрактную службу

Москвичи доброжелательно относятся к волонтерам, которые раздают около станций метро буклеты с информацией о военной службе по контракту. Об этом сообщили активисты, консультирующие жителей столицы у станций «Молодежная» и «Юго-Западная».

Олег Газманов посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту

Волонтеры отметили, что к ним часто подходят заинтересованные люди и выражают благодарность. По словам активистов, москвичи относятся к их работе с интересом и благожелательно.

«Иногда бывает, что ребята приносят нам конфетки, шоколадки. Ничего негативного я не встречала, от моих коллег я тоже таких случаев не слышала», - рассказала волонтер Анжела Авальян.

В столице действует единый пункт отбора на военную службу по контракту. Он расположен на улице Яблочкова.

Информацию о наборе на службу по контракту можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru. В мессенджере Telegram действует чат-бот, который ответит на вопросы о поддержке бойцов и их семей.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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