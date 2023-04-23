Москвичи благодарят волонтеров за возможность узнать больше о записи на контрактную службу

Волонтеры отметили, что к ним часто подходят заинтересованные люди и выражают благодарность. По словам активистов, москвичи относятся к их работе с интересом и благожелательно.

«Иногда бывает, что ребята приносят нам конфетки, шоколадки. Ничего негативного я не встречала, от моих коллег я тоже таких случаев не слышала», - рассказала волонтер Анжела Авальян.

В столице действует единый пункт отбора на военную службу по контракту. Он расположен на улице Яблочкова.

Информацию о наборе на службу по контракту можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru. В мессенджере Telegram действует чат-бот, который ответит на вопросы о поддержке бойцов и их семей.

