Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт 14 марта

Столичный Департамент транспорта рекомендовал водителям воспользоваться общественным транспортном во вторник, 14 марта.

Пробка в 14 километров образовалась на трассе «Екатеринбург – Пермь»

Причиной названо ухудшение погодных условий в Москве. В Дептрансе уточнили, что во вторник с 3:00 до 21:00 ожидается снег, дождь и сильный ветер.

Вероятно образование гололедицы, предупредили в ведомстве. Дептранс попросил водителей соблюдать дистанцию и избегать резких движений.

В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) ранее спрогнозировали 8-балльные пробки вечером 13 марта. Сложности отмечаются в центре столицы, на Садовом кольце, ТТК и МКАД, передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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