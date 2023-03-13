Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт 14 марта

Причиной названо ухудшение погодных условий в Москве. В Дептрансе уточнили, что во вторник с 3:00 до 21:00 ожидается снег, дождь и сильный ветер.

Вероятно образование гололедицы, предупредили в ведомстве. Дептранс попросил водителей соблюдать дистанцию и избегать резких движений.



В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) ранее спрогнозировали 8-балльные пробки вечером 13 марта. Сложности отмечаются в центре столицы, на Садовом кольце, ТТК и МКАД, передает НСН.

