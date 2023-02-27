Пробка в 14 километров образовалась на трассе «Екатеринбург – Пермь»

МЧС России по Свердловской области сообщило, что на трассе «Екатеринбург – Пермь» образовалась автомобильная пробка в 14 километров.

Затор образовался с 278 по 292 километры трассы Р-242. Спасатели задействовали беспилотники для наблюдения за ситуацией на дороге. На 301-м километре трассы развернут комплекс оповещения.

Пробка на дороге возникла из-за плохой погоды.

Ранее непогода привела к крупному ДТП на платной трассе «Москва – Санкт-Петербург» в Новгородской области. Столкнулись сорок машин, один человек погиб. На несколько часов движение в сторону Москвы было полностью блокировано, сообщает НСН.

