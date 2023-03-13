Москвичей предупредили о 8-балльных пробках вечером 13 марта
Пробки в Москве вечером в понедельник достигнут 8 баллов. Об этом сообщает Дептранс столицы.
«Cегодня, по данным ЦОДД, вечером ожидаем до 8 баллов», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что местами дорожное движение будет затруднено, сложности ожидаются на дорогах в центре Москвы, на Садовом кольце, ТТК, МКАД.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков в беседе с РИА Новости сообщил, что 13 марта в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода с прояснениями, температура воздуха днем составит около нуля градусов, также местами в столичном регионе пройдет кратковременный снег.
В свою очередь метеоролог Михаил Леус рассказал, что в Москве днем 13 марта потеплеет до +1, отмечает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru