Москвичей предупредили о 8-балльных пробках вечером 13 марта

«Cегодня, по данным ЦОДД, вечером ожидаем до 8 баллов», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что местами дорожное движение будет затруднено, сложности ожидаются на дорогах в центре Москвы, на Садовом кольце, ТТК, МКАД.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков в беседе с РИА Новости сообщил, что 13 марта в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода с прояснениями, температура воздуха днем составит около нуля градусов, также местами в столичном регионе пройдет кратковременный снег.

В свою очередь метеоролог Михаил Леус рассказал, что в Москве днем 13 марта потеплеет до +1, отмечает телеканал «360».

