Москвичей призвали избегать мест массового пребывания людей

Столичные власти призвали жителей и гостей города избегать мест массового скопления людей в новогодние праздники. Об этом сообщает пресс-служба московского департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

Власти просят ֿ«проявить понимание» и соблюдать профилактические меры из-за коронавирусной инфекции, исключающие значительные скопления граждан.

Ранее стало известно, что 31 декабря с 18:00 будет ограничен доступ на Красную площадь.

Между тем, за последние сутки в России зафиксировали 26 513 случаев COVID-19. Всего в стране выявлено 3 131 550 случаев заражения, сообщает «Свободная пресса».

