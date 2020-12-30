Москвичей призвали избегать мест массового пребывания людей
Столичные власти призвали жителей и гостей города избегать мест массового скопления людей в новогодние праздники. Об этом сообщает пресс-служба московского департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.
Власти просят ֿ«проявить понимание» и соблюдать профилактические меры из-за коронавирусной инфекции, исключающие значительные скопления граждан.
Ранее стало известно, что 31 декабря с 18:00 будет ограничен доступ на Красную площадь.
Между тем, за последние сутки в России зафиксировали 26 513 случаев COVID-19. Всего в стране выявлено 3 131 550 случаев заражения, сообщает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru