Доступ на Красную площадь в Москве ограничат с вечера 31 декабря

Доступ на Красную площадь в Москве ограничат 31 декабря с 18:00, передает ТАСС.

Ограничения связаны с пандемией и призваны не допустить распространения коронавирусной инфекции.

За минувшие сутки в России выявлено 26 513 новых случаев коронавируса. У 15% нет никаких клинических проявлений болезни. Скончались за сутки 599 пациентов, выздоровели и выписаны 29 235 человек.

