Доступ на Красную площадь в Москве ограничат с вечера 31 декабря
30 декабря 202017:42
Доступ на Красную площадь в Москве ограничат 31 декабря с 18:00, передает ТАСС.
Ограничения связаны с пандемией и призваны не допустить распространения коронавирусной инфекции.
За минувшие сутки в России выявлено 26 513 новых случаев коронавируса. У 15% нет никаких клинических проявлений болезни. Скончались за сутки 599 пациентов, выздоровели и выписаны 29 235 человек.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,1 млн+26 513 / сут.
Умерли
56 426+599 / сут.
Выздоровели
2,5 млн+29 235 / сут.
- Доступ на Красную площадь в Москве ограничат с вечера 31 декабря
- Курс евро снова превысил отметку в 92 рубля
- Поиск тел рыбаков в Баренцевом море прекращен
- СМИ: Настоятеля и звонаря храма в ЕАО обвинили в растлении 53 несовершеннолетних
- Экономисты: миллионы россиян могут потерять работу из-за «антиотмывочного закона»
30 декабря 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru