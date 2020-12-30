Доступ на Красную площадь в Москве ограничат с вечера 31 декабря

Доступ на Красную площадь в Москве ограничат 31 декабря с 18:00, передает ТАСС.

Ограничения связаны с пандемией и призваны не допустить распространения коронавирусной инфекции.

За минувшие сутки в России выявлено 26 513 новых случаев коронавируса. У 15% нет никаких клинических проявлений болезни. Скончались за сутки 599 пациентов, выздоровели и выписаны 29 235 человек.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Красная Площадь
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры