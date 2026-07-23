Россия отправит на СВО больше осужденных

Соответствующие поправки приняты Госдумой. Также предлагается разрешить заключать контракт в период мобилизации, военного положения или в военное время судимым за участие в банде, преступном сообществе, за нарушение требований безопасности объектов ТЭК и пр. При этом запрет на службу по контракту сохранили для осужденных за половые преступления против несовершеннолетних, терроризм, диверсии, шпионаж, госизмену и так далее.

В ходе принятия документа заместитель главы Минобороны Виктор Горемыкин указал, что осужденные контрактники будут проходить службу в отдельных подразделениях под усиленным контролем.

Пакет законопроектов, расширяющий возможности для заключения военного контракта лицами, имеющими судимость или совершившими преступления, внесло в Думу правительство РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

