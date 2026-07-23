Россия отправит на СВО больше осужденных
Теперь заключить контракт с Вооруженными силами России смогут судимые за контрабанду, в том числе краснокнижных животных и наркотиков, сообщают «Ведомости».
Соответствующие поправки приняты Госдумой. Также предлагается разрешить заключать контракт в период мобилизации, военного положения или в военное время судимым за участие в банде, преступном сообществе, за нарушение требований безопасности объектов ТЭК и пр. При этом запрет на службу по контракту сохранили для осужденных за половые преступления против несовершеннолетних, терроризм, диверсии, шпионаж, госизмену и так далее.
В ходе принятия документа заместитель главы Минобороны Виктор Горемыкин указал, что осужденные контрактники будут проходить службу в отдельных подразделениях под усиленным контролем.
Пакет законопроектов, расширяющий возможности для заключения военного контракта лицами, имеющими судимость или совершившими преступления, внесло в Думу правительство РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Госдуму внесен законопроект об отмени повышения пенсионного возраста
- Спикер Госдумы Володин заявил, что принимает законы только по просьбам россиян
- Россия отправит на СВО больше осужденных
- Евросоюз не смог согласовать 21-й пакет санкций против РФ
- СМИ: Президент Чехии получил письма с угрозами
- Дегтярёв раскритиковал слова Плющенко об уровне спорта в РФ
- СМИ: Греция заблокировала новый пакет антироссийских санкций из-за СПГ
- Песков заявил об эффективности принятых мер на топливном рынке
- СМИ: автопарк кандидатов в ГД от трех партий почти на 90% состоит из иномарок
- ФБР задержало главу Ассоциации футбола Аргентины при вылете из США