Москвичей предупредили о непогоде в субботу

Мокрый снег, дождь и гололед на дорогах до конца дня. Департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале призывает горожан быть осторожными на дорогах.

Гидрометцентр пообещал атмосферную борьбу в Европейской России

«Снегопад создает новогоднее настроение, но все-таки не очень хорош для водителей. До конца дня обещают не только мокрый снег, но и дождь, местами будет гололед. Будьте внимательны на дорогах, снижайте скорость и держите дистанцию», - призывают в сообщении.

По данным Гидрометцентра России, в столице температура воздуха днем колеблется от 0 до +2 градусов. В ночь на 3 января ожидается похолодание до -2 градусов мороза и гололедица.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус в эфире НСН рассказал, чего ожидать от погоды на праздничных выходных.

«На Новый год москвичей ждет евро-зима. Погода будет облачная, пройдут небольшие осадки в виде слабого мокрого снега местами с небольшим дождем. Высока вероятность гололедных явлений», - рассказал Леус.

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ФОТО: РИА Новости
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