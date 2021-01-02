Москвичей предупредили о непогоде в субботу
Мокрый снег, дождь и гололед на дорогах до конца дня. Департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале призывает горожан быть осторожными на дорогах.
«Снегопад создает новогоднее настроение, но все-таки не очень хорош для водителей. До конца дня обещают не только мокрый снег, но и дождь, местами будет гололед. Будьте внимательны на дорогах, снижайте скорость и держите дистанцию», - призывают в сообщении.
По данным Гидрометцентра России, в столице температура воздуха днем колеблется от 0 до +2 градусов. В ночь на 3 января ожидается похолодание до -2 градусов мороза и гололедица.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус в эфире НСН рассказал, чего ожидать от погоды на праздничных выходных.
«На Новый год москвичей ждет евро-зима. Погода будет облачная, пройдут небольшие осадки в виде слабого мокрого снега местами с небольшим дождем. Высока вероятность гололедных явлений», - рассказал Леус.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru