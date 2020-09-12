Москвичей предупредили о «жёлтом» уровне погодной опасности

«Жёлтый» уровень погодной опасности объявлен из-за ветра в Москве и Подмосковье, сообщает Гидрометцентр России.

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«Жёлтый» — погода потенциально опасна», — цитирует официальное сообщение RT.

Порывистый ветер со скоростью до 17 м/с ожидается в Москве с 09:00 13 сентября до 09:00 15 сентября, В Московской области ветреная непогода продлится с 07:00 13 сентября до 07:00 15 сентября.

Ранее он в эфире НСН опроверг прогнозы о суровой зиме. По словам Тишковца, для этого нет предпосылок, зато уже понятно, что зима наступит по графику и будет снежной.

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