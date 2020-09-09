Москвичам пообещали бабье лето в выходные

В пятницу синоптик вновь пообещал дожди, но не интенсивные. Ожидается переменная облачность, ночью столбик термометра покажет +5-10°С, днём станет чуть теплее, чем днем ранее – до +18°С.

Потепление синоптики ждут в выходные. На погоде начнет сказываться влияние антициклона, который придет с запада. Он принесет в столичный регион комфортную погоду. Ожидается переменная облачность без осадков. Ночью воздух не прогреется больше +5-10°С, а днём уже до +14-19°С в субботу и +15-20°С в воскресенье.

«Это будет похоже на бабье лето, правда будет оно очень коротким», – сообщил Тишковец в эфире «Радио 1», добавив, что в целом сентябрь ожидается теплее нормы.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что температура воздуха на европейской части России в первый осенний месяц ожидается около или выше нормы.



