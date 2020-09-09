Москвичам пообещали бабье лето в выходные
Погоду в Москве и Московской области сейчас определяет тыловая часть североатлантического циклона. Он принес столичным жителям холодный полярный воздух и дождевые облака, сообщил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Прохладная погода, по его словам, продержится до конца рабочей недели, а к выходным наступит короткое бабье лето.
В ночь на четверг осадков не ожидается. Температура составит +6-11°С. Днём сохранится пасмурная погода, будет дуть юго-западный ветер со скоростью 5-10 м/с. Днем воздух прогреется до +12-17°С.
В пятницу синоптик вновь пообещал дожди, но не интенсивные. Ожидается переменная облачность, ночью столбик термометра покажет +5-10°С, днём станет чуть теплее, чем днем ранее – до +18°С.
Потепление синоптики ждут в выходные. На погоде начнет сказываться влияние антициклона, который придет с запада. Он принесет в столичный регион комфортную погоду. Ожидается переменная облачность без осадков. Ночью воздух не прогреется больше +5-10°С, а днём уже до +14-19°С в субботу и +15-20°С в воскресенье.
«Это будет похоже на бабье лето, правда будет оно очень коротким», – сообщил Тишковец в эфире «Радио 1», добавив, что в целом сентябрь ожидается теплее нормы.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что температура воздуха на европейской части России в первый осенний месяц ожидается около или выше нормы.
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