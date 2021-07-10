Москвичей предупредили о трех тепловых рекордах

Рекордных отметок достигнет температура в Москве 13, 15 и 16 июля. Об этом заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец РИА Новости в субботу, 10 июля.

Синоптики предупредили об аномальной жаре в Москве

«Аномальная жара, установившаяся по вине блокирующего антициклона на большей части Европейской России, продолжит томить нас зноем еще как минимум неделю. Ночами будет не ниже +16–21°C, а днем раскаленное солнце разогреет воздух до +35 °C. Кроме того, Москву 13, 15 и 16 июля ждут три рекорда тепла за всю метеоисторию — падут прежние достижения 1936 года, когда было +32,4 °C, 1951 года — +33,2 °C и 2010 года — +33,6 °C соответственно»,- цитируют синоптика «Известия».

По словам метеоролога, вероятность осадков возрастет в последней декаде месяца. Уже в следующие выходные пройдут первые мозаичные ливни и грозы. Однако, в июле выпадет только 50% от положенной нормы осадков – около 15–20 мм.

Ранее главный врач московской городской поликлиники №68 Наталья Кузенкова в эфире НСН рассказала о рисках жары для заболевших коронавирусом и для людей старшего возраста.

«Поскольку сейчас мы еще существуем в рамках эпидемии коронавирусной инфекции, жара отягощает течение этого заболевания, как и всех других заболеваний, поскольку она сама — большой стресс длят организма. Коронавиурс очень часто осложняется пневмонией, нарушает функции дыхания и больному вдвойне тяжело справляться с такой нагрузкой, когда организм и так перегружен борьбой с жарой. И вынуждена констатировать, что жара может привести к увеличению числа тяжелых случаев COVID-19», — рассказала она.

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ФОТО: Жара в Москве
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