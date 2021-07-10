Синоптики предупредили об аномальной жаре в Москве
Жаркая погода и температура до +33 градусов ожидаются в Москве как минимум до конца следующей недели. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.
«Всю следующую неделю, до конца недели, температура в столице будет высокая — на 8-10 градусов выше средних многолетних значений. Мы ожидаем, что в пределах 31-33 градуса в дневные часы будет и около 20 градусов по ночам», — рассказал метеоролог в беседе с ТАСС.
Синенков отметил, что в выходные в столице также ожидается жара в пределах 31-33 градусов.
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