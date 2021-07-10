Синоптики предупредили об аномальной жаре в Москве

«Всю следующую неделю, до конца недели, температура в столице будет высокая — на 8-10 градусов выше средних многолетних значений. Мы ожидаем, что в пределах 31-33 градуса в дневные часы будет и около 20 градусов по ночам», — рассказал метеоролог в беседе с ТАСС.

Синенков отметил, что в выходные в столице также ожидается жара в пределах 31-33 градусов.

