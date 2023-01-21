Вильфанд предупредил о «волне холода» в Сибири и на Дальнем Востоке

По словам метеоролога, в центре и на юге Красноярского края 21-25 января похолодает до минус 40-47 градусов, в Томской области 21-23 января прогнозируется до минус 35-42 градусов, в Хакасии и Кемеровской области и Хакасии - до 34-41 градуса мороза.

«Это на 8-18 градусов ниже климатической нормы. В Иркутской области в ближайшие пять дней будет также аномально холодная погода - 45-53 градуса мороза. Это настоящая волна холода», — указал Вильфанд.

Кроме того, синоптик предупредил о морозах до 52-56 градусов в Якутии, аномальные холода придут также в Хабаровский край (до минус 44-47 градусов), на Сахалин (27-32 градуса мороза), в восточные районы Приморского края (до минус 34-39 градусов) и Амурскую область (до 44-51 градуса мороза).

Температуры ниже климатической нормы ожидаются в Бурятии, где в ближайшие дни морозы будут достигать 42-43 градусов, и в Забайкалье: здесь похолодает до минус 45-52 градусов.

