Метеоролог пообещал Москве солнечную и морозную неделю

Новогодние световые конструкции останутся на улицах Москвы до весны Столичная Госавтоинспекция проведет рейд «Нетрезвый водитель» Более 330 тысяч квадратных метров жилья появится в Чертанове Южном и Новогирееве Новая лабораторная информационная система повысит качество диагностики в больницах В Москве из-за понижения температуры в выходные ожидается сильная гололедица