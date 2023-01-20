Метеоролог пообещал Москве солнечную и морозную неделю
В ближайшие выходные и на будущей неделе жителей московского региона порадует солнечная погода без осадков, ожидается легкий мороз, сказал НСН Александр Шувалов.
Руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов в эфире НСН рассказал о погоде в Москве и Подмосковье в ближайшие выходные и на предстоящей неделе.
«В ночь с пятницы на субботу и завтра утром будет слабый мороз, -1…-3 градуса, ожидается сильная гололедица. Следующей ночью, возможно, мороз будет чуть крепче, до -7. Такая погода продержится вплоть до понедельника, а на будущей неделе мы вернемся в нормальное климатическое русло для второй половины января — до -5 днем, до -12 ночью. Из-за увеличивающегося атмосферного давления и антициклональной погоды осадков ждать не приходится, более того, уже в воскресенье в столичный регион заглянет солнце и будет радовать нас всю неделю», — сказал Шувалов.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что вторая половина января и февраль будут на несколько градусов теплее по сравнению с многолетними значениями. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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