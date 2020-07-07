Москвичей предупредили о смерче и граде

Вечером во вторник в столичном регионе прогнозируются ливни с грозами, а также смерчи и град. Об этом на своей странице в Instagram рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он также подчеркнул, что порывы ветра при грозе могут достигнуть 20 метров в секунду.

Кроме того, специалист добавил, что сегодня днём воздух в Москве может прогреться до +32, отмечает Газета.ру. На юго-востоке столичного региона ожидается до 35 градусов выше ноля.