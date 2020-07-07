Москвичей предупредили о смерче и граде

Вечером во вторник в столичном регионе прогнозируются ливни с грозами, а также смерчи и град. Об этом на своей странице в Instagram рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он также подчеркнул, что порывы ветра при грозе могут достигнуть 20 метров в секунду.

Кроме того, специалист добавил, что сегодня днём воздух в Москве может прогреться до +32, отмечает Газета.ру. На юго-востоке столичного региона ожидается до 35 градусов выше ноля.

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Кстати, ранее Гидрометцентр объявил предпоследний, «оранжевый» уровень погодной опасности для Москвы из-за жары. Он действует в столичном регионе с 11 до 16 часов.

Эксперты советуют спасаться от изнуряющей жары тёплым или горячим зелёным чаем, сообщает «Москва 24». В частности, по словам врача Татьяны Романенко, холодные напитки плохо утоляют жажду и не улучшают теплообмен.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
ТЕГИ:Евгений ТишковецПогода В МосквеОсадкиДождь
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