Москвичей предупредили о смерче и граде
Вечером во вторник в столичном регионе прогнозируются ливни с грозами, а также смерчи и град. Об этом на своей странице в Instagram рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он также подчеркнул, что порывы ветра при грозе могут достигнуть 20 метров в секунду.
Кроме того, специалист добавил, что сегодня днём воздух в Москве может прогреться до +32, отмечает Газета.ру. На юго-востоке столичного региона ожидается до 35 градусов выше ноля.
Кстати, ранее Гидрометцентр объявил предпоследний, «оранжевый» уровень погодной опасности для Москвы из-за жары. Он действует в столичном регионе с 11 до 16 часов.
Эксперты советуют спасаться от изнуряющей жары тёплым или горячим зелёным чаем, сообщает «Москва 24». В частности, по словам врача Татьяны Романенко, холодные напитки плохо утоляют жажду и не улучшают теплообмен.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru