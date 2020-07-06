В Москве из-за жары объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности
«Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за жары. Об этом заявили Гидрометцентре России, отметив, что предупреждение будет действовать с 11:00 до 16:00 вторника, 7 июля. Синоптики предупредили, что завтра воздух в столичном регионе может прогреться до +33 °C.
Метеорологи предупредили, что жаркая погода сохранится в мегаполисе и в среду. В Москве ожидается до 26–28 градусов выше ноля, по области – до +29. Однако уже с четверга жители столичного региона почувствуют приближение холодного фронта, отмечает Москва 24, а к выходным в город вновь вернется жара.
Между тем, ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала, что в столичном регионе прогнозируется резкое похолодание. По словам специалиста, 9 июля столбики термометров опустятся сразу на 10 °С. Она отметила, что на смену характера погоды окажет влияние холодный атмосферный фронт. В связи с этим температура опустится с +30...+32 °С до +20...+22 °С. Также Паршина добавила, что в предстоящие среду и четверг в темное время суток в регионе возможны сильные дожди, грозы, град, а также усиление ветра.
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