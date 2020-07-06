В Москве из-за жары объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности

«Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за жары. Об этом заявили Гидрометцентре России, отметив, что предупреждение будет действовать с 11:00 до 16:00 вторника, 7 июля. Синоптики предупредили, что завтра воздух в столичном регионе может прогреться до +33 °C.

Метеорологи предупредили, что жаркая погода сохранится в мегаполисе и в среду. В Москве ожидается до 26–28 градусов выше ноля, по области – до +29. Однако уже с четверга жители столичного региона почувствуют приближение холодного фронта, отмечает Москва 24, а к выходным в город вновь вернется жара.