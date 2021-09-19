Москвичей предупредили о сильнейшем за 73 года ливне
В понедельник москвичи переживут сильнейший за 73 года ливень. Об этом РИА Новости сообщили в Центре погоды «Фобос».
Согласно прогнозу, в первый день недели может выпасть до 21 мм осадков.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил в беседе в НСН, что рассчитывать на новую волну тепла в ближайшее время не стоит.
«Холодная погода, которая превалирует в течение большинства дней этой недели, продолжится и выходные. Температурный фон, уже начиная со среды, больше соответствует началу октября. Связано это с тем, что воздушные массы в центре европейской России, в Москву, в Подмосковье перемещаются с северо-востока. Есть такое понятие «обратный холод», когда холодные воздушные массы с Карского моря, с Новой Земли перемещаются через Урал, в Поволжье, на юг, а затем этот холод возвращается уже с восточными ветрами в центр, в Москву, в частности», - объяснил он.
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